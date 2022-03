Tom Parker de The Wanted muere a los 33 años

Metro

La estrella del pop y padre de dos hijos fue diagnosticado con un tumor cerebral incurable en 2020. Su esposa, Kelsey Parker, confirmó a The Sun que Parker había muerto hoy, 30 de marzo.

Ella dijo: ‘Es con el más profundo de los corazones que confirmamos que Tom falleció pacíficamente hoy con toda su familia a su lado.

‘Nuestros corazones están rotos.

“Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica.

‘Gracias a todos los que han apoyado en su cuidado en todo momento. Luchó hasta el final.

“Estamos realmente agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para sus hermosos hijos”.

El año pasado, Parker reveló que el glioblastoma estaba estable después de someterse a una resonancia magnética, y recientemente se sometió a un tratamiento especial en una clínica en la Costa del Sol, España, donde las tarifas son de £8,000 por dos semanas o £11,600 por tres semanas. programa.

La esperanza de vida para las personas diagnosticadas con un glioblastoma es de alrededor de 12 a 18 meses, según la organización benéfica Brain Tumor Research.

Parker había detallado su batalla contra el cáncer cerebral en un documental y a través de las redes sociales, diciéndoles a sus fanáticos que se había «controlado» en noviembre de 2021.

Había anunciado la semana pasada que lanzaría un libro sobre su batalla, que se publicará en julio.

A pesar de su recuperación, Tom hizo un gran esfuerzo para unirse a sus compañeros de banda de Wanted, incluidos Max George, Nathan Sykes y Siva Kaneswaran, en su gira por el Reino Unido este mes.

Parker y The Wanted se habían reunido inicialmente para un espectáculo único de recaudación de fondos el año pasado, pero anunciaron que harían una gira por el Reino Unido este año.

La banda había actuado en varias fechas, y Parker apareció más recientemente junto a Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes y Jay McGuinness en silla de ruedas.

En su documental de Channel 4, In My Head, que se emitió el año pasado, Parker reveló: «No quiero que la gente me trate diferente solo porque tengo algo, creo que eso siempre estuvo en mi mente».

Continuó: «Siento que estoy en un lugar mucho más fuerte, pero es muy difícil pensar en el futuro».

Parker había aparecido en varios espectáculos usando una silla de ruedas y se mantuvo muy animado, a menudo posando con sus compañeros de banda en las publicaciones de las redes sociales.

Deja atrás a sus dos hijos con su esposa Kelsey: su hija Aurelia, dos y su hijo Bodhi, uno.