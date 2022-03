Muere Paul Herman, actor de ‘Los Soprano’ y ‘El Irlandés’

New York Post

Paul Herman, el incondicional de las películas de gángsters, un nativo de Brooklyn que apareció en «The Sopranos» y «Goodfellas», murió el martes en su cumpleaños número 76.

La causa de la muerte no ha sido revelada.

Su muerte fue confirmada por Michael Imperioli, un ex compañero de reparto de “Los Soprano”, quien describió a Herman en una publicación de Instagram como “simplemente un gran tipo”.

«Un narrador y narrador de primera clase y un gran actor… Paulie vivió a la vuelta de la esquina durante los últimos años y me alegro de que hayamos podido pasar un tiempo juntos antes de que nos dejara», Imperioli, quien interpretó a Christopher Moltisanti en la película. exitosa serie de HBO, escribió en el conmovedor tributo.

“Lo extrañaré. Mucho amor para su familia, amigos y comunidad de actores y cineastas”.

Herman era conocido por su interpretación del traficante de heroína convertido en dueño de una pizzería y club, Peter «Beansie» Gaeta en «Los Soprano».

Lorraine Bracco, quien interpretó a la psiquiatra Jennifer Melfi de Tony Soprano en la icónica serie, también rindió homenaje a su coprotagonista en Twitter.

“El uno y único. Un alma cariñosa con un gran sentido del humor, Paulie Herman. DESCANSE EN PAZ”, escribió.

El amado actor también apareció en «Once Upon a Time in America», «Silver Linings Playbook», «Cop Land», Analyze That, «American Hustle» y la epopeya criminal de Martin Scorsese «The Irishman» junto al ganador del Premio de la Academia Robert DeNiro.

Su compañero de Brooklyn y actor Tony Danza llamó a Herman “uno de los mejores muchachos de todos los tiempos. Un gran actor y un gran amigo.“

El artista de 70 años agregó en un tuit: “Si visitaste la ciudad de Nueva York desde Los Ángeles, él era el director de entretenimiento. Todos te extrañaremos mucho, Paulie”.

La actriz británico-estadounidense Frances Fisher calificó la muerte de Herman como el «fin de una era».

“Paulie Herman – Amada por todos. Desde los viejos días de Nueva York en Cafe Central & Columbus hasta las noches de la costa oeste en Ago, Paulie siempre tenía una sonrisa y una mesa”, escribió.

“Décadas de recuerdos en todos los refugios y aldeas imaginables. Un actor, un jinete, un hombre de la ciudad, un poco loco por la salud, un amigo de confianza en el fondo”, agregó Fisher.