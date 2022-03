Estas son las armas usadas en la guerra de Ucrania

The New York Times

Se han publicado en línea videos de tanques rusos en Ucrania que explotan en medio de columnas de fuego debido a los misiles proporcionados por Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, esas armas no han evitado que las fuerzas armadas rusas destruyan pueblos y ciudades, como Mariúpol, que en gran parte quedó en ruinas tras semanas de ataques con artillería, misiles y bombas.

Ha habido críticas por las armas que los rusos están utilizando, como bombas de racimo y cohetes termobáricos. A continuación, más sobre las armas usadas por Rusia y las fuerzas ucranianas. (Seguir leyendo…)