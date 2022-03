Se le pudrió el bimbolo tras inyectarle cocaína

Un hombre vio cómo su pene se pudría después de inyectarle cocaína. La horrible historia fue reportada por médicos en Nueva York. Dijeron que el hombre (anónimo) de 35 años apareció en la sala de emergencias del BronxCare Hospital Center en agonía.

Había pasado los últimos tres días «insoportable» y empeorando el dolor en el pene, el escroto, el área de la ingle y el pie derecho.

El dolor comenzó casi inmediatamente después de inyectarle cocaína de clase A en la vena dorsal del pene, que recorre toda su longitud.

No era la primera vez que elegía el alucinante método de ‘arrebatarse’.

El hombre admitió haber inyectado cocaína en la vena dorsal al menos dos veces en la última quincena, aunque sin ningún problema obvio.

Dijo que tenía una larga historia de consumo de drogas intravenosas, y con la mayoría de los demás sitios de inyección dañados, había recurrido a uno de los únicos lugares que quedaban: su bimbin.

Tras el examen, los médicos descubrieron hinchazón, úlceras, una «secreción grave maloliente» y necrosis, el término médico para el tejido podrido.

El hombre no identificado tenía un historial significativo de consumo de drogas, pero no se descubrieron ITS.

Los médicos le iniciaron rápidamente una vía intravenosa de antibióticos y su condición «mejoró lentamente».

El paciente se negó a someterse a una cirugía para cortar el tejido moribundo de su pene, que estaba recibiendo atención estándar de la herida.

Después de pasar cinco días conectado a antibióticos, el hombre recibió un ciclo de 10 días de pastillas.

El informe del caso decía: «Su condición clínica mejoró, pero se negó a someterse a un tratamiento de rehabilitación de medicamentos y más tarde se perdió en el seguimiento».

No está claro qué tan bien se recuperó el hombre de la terrible experiencia.

La cocaína es «una de las drogas más peligrosas», declararon los médicos en el American Journal of Case Reports.

Aunque normalmente se inhala como polvo, también se puede frotar en las encías o disolverse en agua e inyectarse directamente en el torrente sanguíneo a través de una vena.

«Crack» es el nombre de la calle de una forma de cocaína que se ha transformado en una roca, que, cuando se calienta, se puede fumar.

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas dice: «La disolución de la cocaína en agua y su inyección (uso intravenoso) libera la droga directamente en el torrente sanguíneo y aumenta la intensidad de sus efectos.

«Cualquier vía de administración puede conducir potencialmente a la absorción de cantidades tóxicas de cocaína, causando ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o convulsiones, todo lo cual puede resultar en la muerte súbita».

El mecanismo detrás de cómo la cocaína pudría la carne del paciente no estaba claro.

Pero los médicos señalaron que alrededor del 80 por ciento de la cocaína incautada en los EE. UU. se corta con levamisol, un tratamiento de desparasitación para animales.

Alrededor de dos tercios de la cocaína introducida de contrabando en Gran Bretaña contiene la sustancia química.

En casos muy raros, la cocaína con levamisol puede hacer que la piel se pudra. Los usuarios han visto partes de su cara, extremidades, genitales y estómago ennegrecerse y morir.

Desafortunadamente, los médicos de Nueva York no pudieron detectar levamisol en su paciente.

Llegaron a la conclusión: «Nuestro caso destaca la importancia de tomar una historia completa de los usuarios de drogas por vía intravenosa, ya que corren el riesgo de inyectarse drogas en sitios inusuales, como la vena dorsal del pene.

«Es importante que el médico asesore a los usuarios activos de drogas por vía intravenosa sobre las posibles complicaciones de las drogas inyectables en sitios de inyección atípicos y peligrosos».

––

*Contenido traducido de Nypost.com