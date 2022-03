Bill Murray lanzará su colección de NFT

Bill Murray se está asociando con el sello de fotografía y streaming The Chive para crear una colección de NFT, apodada «Official Bill Murray NFT 1000», que contará cada uno una de las historias de la vida real del famoso actor.

Cada coleccionable respaldado por blockchain en la línea del actor de Cazafantasmas incluirá una imagen de Murray junto con una historia única sobre el icono de Hollywood. Murray ha contado personalmente cada cuento o ha verificado historias publicadas anteriormente a Chive.

«Pregunté los pensamientos de Bill sobre todas las historias de Bill Murray sobre las que se arremolinan», dijo el cofundador de Chive Media Group, John Resig, en un comunicado. «Bill dio una respuesta sorprendentemente sincera: ‘Me gustan muy bien, incluso estuve presente para unos pocos’. Bill se inclinó con ese malicioso brillo en el ojo: «Pero hay más historias por ahí, mejores historias».

«Le pregunté a Billy por qué no había decidido decírselo, para rellenar las piezas que faltaban de la mitología», añadió Resig. «El momento nunca ha sido el adecuado, ni tampoco el vehículo de narración. No quiero filmar un documental ni escribir una autobiografía. Las redes sociales son para los pájaros. Aún así, me gustaría que la mayoría de la gente entendiera cuánto me gustan los huevos frescos, puestos a diario».

El martes, Chive subió una muestra de la historia de Murray sobre el teléfono Blackberry del actor: «Parece ser un Blackberry Classic de ocho años. Ha apodado la reliquia, «Bill Urry» ¿Por qué? La tecla «M» no funciona. Si has recibido un mensaje de texto de Bill en los últimos cinco años, se omiten las M. Teniendo en cuenta que Bill prefiere enviar mensajes de texto a hablar, eso es un montón de M’s que faltan».

En las próximas semanas se revelarán más detalles sobre la colección NFT, junto con la imagen oficial del héroe de NFT realizada por el artista David Grizzle. Aquellos interesados en obtener más información pueden registrarse en el sitio web de Chive para estar entre los primeros en recibir instrucciones sobre cómo y dónde comprar las NFT una vez que estén disponibles.

*Contenido traducido de Hypebeast.com