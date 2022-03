Leonel Fernández, el que más sabe

Altagracia Salazar

En los próximos doce años de gobierno de Leonel Fernández no habrá escándalo tipo PEME en el que Luis Inchausti, ahora olvidado manejó miles de millones de pesos para distribuir entre el tigueraje barrial porque Leonel Fernández decidió pagar para no pegar. Los jóvenes que recibían esas ayudas de seguro no eran pobres.

En los próximos doce años de gobierno de Leonel Fernández no será necesario un préstamo ilegal como el de la Sun Land. 130 millones de dólares que no sabemos en que se usaron ni como se pagaron pero que terminó en la justicia aunque sabemos que no se usaba meter preso a los corruptos.

Relacionado: Leonel dice Abinader admitió aumento de la pobreza en su discurso

En el próximo gobierno de Leonel Fernández no habrá tucanos ni supertucanos y alguien dirá que se hizo con los sobornos por ese concepto reconocidos por la empresa en una corte de Estados Unidos y en los que aquí apenas hay un par de involucrados.

En los próximos gobiernos de Leonel Fernández no habrá un funcionario con la suerte de Félix Bautista a quien el departamento del tesoro de los Estados Unidos sometió por la ley Magnitsky y a quien la misma entidad atribuye una fortuna de 2 mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares para una persona que no podía pagar un modesto alquiler antes de entrar a la administración pública.

En los próximos gobiernos de Leonel Fernández no nacerá una fundación como la poderosa FUNGLODE provinieron de poderosos contratistas del gobierno tal como fue documentado en un libro por Guillermo Moreno y que el ex presidente Fernández no ha objetado legalmente. Si hubiera sido una falsa imputación Moreno habría sido acusado de delito de prensa que es de algún modo una especialidad de Leonel Fernández.

Anoche Leonel Fernández dio una cátedra de su sapiencia y de su manejo del lenguaje, un lenguaje que impresionó a una generación, en la que me incluyo, y que no esperaba ni peme, ni sun land, ni tucanos y mucho menos un Félix Bautista.

Leonel Fernández llegó al poder como una esperanza y terminó como una decepción generacional comprometido con la corrupción hasta los tuétanos y rodeado de una corte de adulones que lo pensaban como monarca del medioevo dueño del bien y del mal.

A su salida del gobierno RD tenia túneles y elevados como parte de su promesa de Nueva york chiquito. También había perdido el capital económico heredado de la dictadura de Trujillo compuesto por los ingenios del CEA y las empresas de Corde, tenía la peor educación del mundo, la más alta tasa de embarazo adolescente de América, no había podido resolver el déficit de energía y en el 50 por ciento de los hogares no tenemos agua de forma cotidiana. No digo agua potable.

Cada vez que oigo una cátedra magistral de LF pienso que sabe tanto que sabe a M.