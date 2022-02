Influencer ya ha gastado US$250,000 en cirugía para “parecer más coreano”

El controvertido influencer británico Oli London, que se hizo viral el año pasado por someterse a una cirugía estética para parecerse a un miembro de la banda de K-pop BTS, dijo que el «odio» que recibió lo llevó a tomarse un descanso temporal en las redes sociales y, en un momento dado, a afeitarse el pelo.

Los comentarios se hicieron durante una entrevista reciente con Ryan Smith de Newsweek, en la que London, que utiliza pronombres «ellos» y «ellos», estimó que han gastado 250.000 dólares en 20 procedimientos cosméticos para lograr su objetivo de parecerse al cantante Park Ji-min.

London, que tiene casi 700.000 seguidores de TikTok, anunció en junio de 2021 que se identifica como «transracial» en Twitter, lo que llevó a una ola de reacción violenta. Desde que compartió su «transición» de blanco a coreano, dijo a Newsweek que ha recibido muchos comentarios negativos y amenazas de muerte.

London le dijo a Newsweek: «El año pasado, cuando realmente compartí mi historia… eso fue horrible. Como, estuve en Beverly Hills, no salí de mi hotel durante una semana, porque el abuso fue muy, muy malo. Sabes, tenía como tantos mensajes directos diciendo: ‘Sabemos exactamente dónde te alojas, venimos a dispararte'».

London agregó que las críticas en línea lo llevaron a lo que describieron como un «momento Britney», afeitándose parte del cabello debido al estrés. Dijo: «En realidad me afeité la mitad del pelo porque estaba como, no quiero que la gente me reconozca más porque no puedo lidiar con el odio».

El influencer de 32 años dijo que pasó el último mes lejos de las redes sociales, publicando con menos frecuencia en Twitter, Instagram y TikTok.

Más recientemente, London ha estado publicando regularmente en sus cuentas de redes sociales y recibió una nueva reacción cuando reveló que planea someterse a una cirugía de reducción de bimbolo para que coincida con su percepción del tamaño promedio de bimbin en Corea.

El 29 de enero, London compartió sus planes en Twitter. Varias respuestas acusaron a lo de apropiación cultural y racismo. London dijo a Newsweek que la intención detrás de la cirugía era ser «100% coreano».

No es la primera vez que las acciones de London ha sido acusadas de ser ofensivas para la cultura coreana.

Cuando London publicó una foto de la bandera de la República de Corea editada junto con los colores de la bandera LGBTQ+ en junio de 2021, Paper Magazine informó que había una gran oposición en línea porque los colores de la bandera, conocida como Taegeukgi, tienen su propio significado cultural, según el Ministerio del Interior y Seguridad de la República de Corea.

London le dijo a Newsweek que quieren «asimilarse» en la cultura coreana dominando el idioma y convirtiéndose en presentador de televisión coreano.

En una declaración a Insider el año pasado, Londres dijo: «Mi principal objetivo es apoyar a la comunidad coreana y a todos aquellos en todo el mundo que se identifican de diferentes maneras».

*Contenido traducido de Insider.com