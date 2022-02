‘Motines o presión de Yanalan’

Altagracia Salazar

El 21 de enero luego de tres incidentes en las cárceles preguntábamos dónde sería el próximo y llegó dos semanas después.

El primer incidente entre internos de un penal ocurrió en la madrugada del 16 cuando un supuesto enfrentamiento entre grupos por el control de un área en la victoria resultó en tres muertos con heridas de balas. Eso significa claro está, que los internos disponían de las armas para usarlas.

Al día siguiente de la refriega en La Victoria después se produjo un incidente en la cárcel La Isleta de Moca. El informe preliminar indica que Roberto Cedeño y Ariel Humberto Rosario Celado propinaron varias heridas con un objeto cortopunzante de fabricación carcelaria a Very David Canela Sierra y a Elvis Rosario, quienes fueron trasladados al hospital Toribio Bencosme de Moca, desde donde se informó que el estado de salud de ambos reclusos es estable.

El 20 de enero se produjo un incidente en Najayo que no pasó a mayores porque los escoltas actuaron a tiempo. Un informe preliminar, identificaron a los principales responsables del hecho como Wandar Amaury Almonte (Gaveta) y Aramis Martínez Pérez, quienes habrían enfrentado de manera activa a los miembros de la seguridad del recinto, cuando se dirigían al área en donde se encontraba el interno Jefry Alejandro de Jesús.

Posteriormente se produjo una refriega en la cárcel pública de San Juan de la Maguana también con un saldo de tres heridos.

Es evidentemente que hay una epidemia de motines, refriegas o enfrentamientos en las cárceles y es posible que no sea accidental o fortuito porque ayer la defensa del ex procurador, Yanalan Rodríguez, responsabilizó de manera especifica a la procuraduría de persecución de la corrupción de esos incidentes. Una sabe que las cárceles son dependencias del MP pero no específicamente de quienes persiguen la corrupción administrativa.

Yanalán Rodríguez fue procurador durante cuatro años y se ocupó y yo más que nadie lo sabe de cambiar la estructura completa del MP para favorecer su entorno y se dice que intentar crear una plataforma para una candidatura presidencial desde el ministerio público. Eso significa que la mayoría de los puestos en el MP siguen ocupados por personas leales a él o por lo menos eso espera.

La prisa de la Defensa del ex procurador en atribuir la fiebre de motines a la situación carcelaria obliga a que una investigación de estos sucesos incluya a YANALAN como ingrediente o por lo menos eso pienso yo.