República Dominicana, según Martha Stewart

En enero del 2022, Martha Stewart vivió una “gloriosa semana con amigos”, disfrutando de las hermosas playas de la Romana, los exquisitos servicios de Casa de Campo y explorando la riqueza artística de Altos de Chavón. Durante su semana en el país, Stewart realizó actividades como la pesca, conoció expresiones de nuestra cultura y probó la deliciosa gastronomía de la República Dominicana, disfrutando cada día de lo que muchos consideran “el paraíso”.

Pero, ¿quién es Martha Stewart? Es una famosa emprendedora norteamericana denominada “la reina del hogar” por sus grandiosas decoraciones y exquisitas recetas. Antes de que Instagram, Pinterest y TikTok dieran ideas para casa, cocina y como ser una buena anfitriona, Martha Stewart “escribió el librito”, revolucionado la industria del hogar.



Foto/hemarthablog.com

Acostumbrada a las bajas temperaturas de Bedford, Nueva York, los cálidos días del Caribe eran, en sus propias palabras, exactamente lo que buscaba. En esta ocasión estuvo acompañada nada más y nada menos que por Hilary y Bill Clinton, y fue recibida por la empresaria y dueña de Altos de Chavón, Dominique Bluhdorn. Su hospedaje fue en la casa de esta última desde donde Stewart disfrutó de hermosas vistas, amplios espacios, piscina y baños diarios en el jacuzzi desde las 7 de la mañana.

Dentro de los límites de los siete mil acres de Casa de Campo, Martha y Dominique se deleitaron con exquisiteces teniendo todos los días la oportunidad de probar un plato típico distinto. Luego de encargarse de complacer su paladar, Martha visitó la Fundación Ecológica del Grupo Punta Cana, donde aprendió sobre su proceso de compostaje, como cultivan el huerto con residuos orgánicos, y sobre los frutos que luego son llevados a las cocinas del resort, a restaurantes locales y a un mercado semanal de agricultores.



foto/hemarthablog.com

En Altos de Chavón, proyecto desarrollado entre 1975-1982 y que Stewart considera ser “único en su género”, pudo apreciar el talento de los artesanos dominicanos y, gracias a su detallada réplica de una ciudad mediterránea del siglo XVI y su construcción de bloques de coral y terracota, tuvo la sensación de viajar en el tiempo. Martha confiesa que se quedó sin palabras al ver el grandioso anfiteatro del área y al caminar por sus calles y callejones.

La visita de Martha Stewart es un honor y “una bendición” pues esta popular figura no solo acompañó a personalidades como los Clinton: ¡compartió su visita con +1.5 millones de seguidores en Instagram! Sus followers presenciaron nuestras bellezas turísticas, culturales y naturales, además de recibir recomendaciones y ver cada post acompañado de impresiones positivas. Así, millones de personas agregaron a República Dominicana a su lista de viaje y tras todos sus comentarios, no tenemos dudas de que pronto recibiremos a Martha nuevamente junto a otras celebridades que potenciarán la imagen del país. Su presencia en nuestra media isla, acompañada de todas las fotos y comentarios positivos son de las mejores promociones que puede recibir el turismo dominicano. ¿Conocías a Martha?¿Qué opinas de su visita?



Foto/hemarthablog.com

Redactado por Lucille Lara, de Umami Creadores, basado en la traducción del artículo My Trip to the Dominican Republic.