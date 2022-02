EE.UU.–LeBron James se enoja con tipo durante el juego de los Lakers:

The Lakers season has been so brutal that we’re at a point where LeBron, Ariza and Russ are now arguing with fans lol

(c) Michael Morales/Instagram pic.twitter.com/yuViF4dZPw

— Nicole Ganglani (@nicoleganglani) February 28, 2022