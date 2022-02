La petición de José Canseco

Con la reciente inducción del dominicano David Ortíz al Salón de la Fama de MLB, la otra gran noticia fue la exclusión de varios grandes peloteros que estaban en su último año en la papeleta y que no lograron entrar, cómo lo son Barry Bonds, Roger Clemens y Sammy Sosa, con todos ellos teniendo la sombra de las sustancias prohibidas en sus hojas de vida, quiénes a pesar de tener números y logros de sobra, por dicha razón no pudieron entrar via la papeleta de la BBWAA.

Uno que también por números podría entrar a Cooperstown pero por su uso de esteroides no lo hizo es José Canseco, considerado el padrino de las sustancias prohibidas en MLB, quién en su cuenta de Twitter pidió solidaridad «a los que usaron esteroides y están en el Salón de la Fama» para los que hicieron lo mismo y no han podido entrar. (Seguir leyendo…)

All the players that are in the hall of fame who used

Steroids should somehow get together and try to get the other players in who used steroids into the hall of fame..ofcourse that takes courage

— Jose Canseco (@JoseCanseco) February 4, 2022