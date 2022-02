Harden debuta brillando con los Sixers

El escolta James Harden, la nueva figura de los 76ers de Filadelfia, se estrenó este viernes con 27 puntos en el contundente triunfo 133-102 ante los Timberwolves de Minnesota. Harden, traspasado el 10 de febrero por los Nets de Brooklyn, se acercó al triple doble con 27 puntos, 12 asistencias y 8 rebotes en 35 minutos de juego con su nuevo uniforme. (Seguir leyendo…)

James Harden's first bucket as a Sixer was just silky smooth 👌 pic.twitter.com/kvtaBYjgw9

— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) February 26, 2022