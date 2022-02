Locotrón intenta abrir puerta de avión en pleno vuelo

Un vuelo de American Airlines que salió de Los Ángeles con destino a Washington DC fue desviado a Kansas City el domingo pasado luego de que “un pasajero ingobernable” intentara abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo, según confirmó la aerolínea. El pasajero “fue finalmente sometido por nuestra tripulación y con la ayuda de otros pasajeros”, según la declaración de la aerolínea. (Seguir leyendo…)

The FBI have boarded flight #AA1775 and are going through the scene after a flight attendant used a coffee pot to strike a middle aged man multiple times who was attempting to open the plane door. pic.twitter.com/L7FYeedzuD

— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022