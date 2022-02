“Cuando te intuban tú no sientes nada, tú te vas, no sueñas, no sientes nada…el trauma viene después que despierta y te quitan el aparato”, así comienza a relatar Enriquillo Arias el milagro de sobrevivir a la variante Delta del covid-19 en septiembre pasado. (Seguir leyendo…)

