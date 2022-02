‘El INABIE se diseñó para robar’

Altagracia Salazar

Carlos Pimentel el director de compras y contrataciones no pudo ser más explicito cuando se refirió al instituto de Bienestar estudiantil conocido como el INABIE. “ El INABIE se diseño para robar en el gobierno del PLD y los que vinieron hicieron lo mismo”

Como el asunto está en la procuraduría sabemos que se avanza una investigación que ya sale de lo administrativo para ir a lo penal y lo penal incluye un proceso en justicia.

Ayer el vocero de los que protestan por el desorden de adjudicaciones y cancelación de adjudicaciones indicó que las exigencias de sobornos llegaban a un 50 por ciento de las ganancias. Yo nunca he tenido un negocio pero dudo que como empresario alguien esté dispuesto a pagar un 50% de sus ganancias.

Supongo que la única manera de hacerlo porque los precios estaban ya fijados es deteriorando la calidad de lo que se ofrece en perjuicio de los niños y niñas que van a la escuela pública.

Carlos Pimentel presentó un ejemplo conocido en el modelo de corrupción que parece ser la referencia de la administración Medina y del que el pulpo Alexis Medina es el mejor caso de estudio. Un mismo proveedor constituía varias empresas, sobre todo pimes y se llevaba varios contratos con la misma infraestructura.

Alexis tenía 18 empresas registradas en la 27 de febrero hay suplidores con 6 cocinas en la misma dirección y con un contrato para cada una de esas cocinas.

Los que estaban amarraron la vaca y los que llegaron empezaron a ordeñarla en el mismo lugar.

Como soy paciente esperaré al MP, solo quiero nombres porque este proceso que vive el país tiene que llevarse a gente y tiene que llevarse un estilo de hacer política. Hay gente que no entiende el cambio en la perspectiva dominicana.

Quiero dejarles un ejemplo cercano. La provincia más grande del país que es la provincia Santo Domingo el partido de gobierno no tiene liderazgo formal porque su presidente aunque no ha sido sometido a la justicia salió de la administración publica por un escándalo de corrupción alquien cree que pueda volver a dirigir, yo creo que no. Eso señores está pasando aquí y ahora.