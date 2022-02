‘A Danilo que esté mosca’ (video)

Altagracia Salazar

Danilo Medina era tan mosca cuando era presidente de la República que pocas reuniones de importancia política para sus intereses se realizaron en el despacho presidencial. El despacho era solo para las fotos y temas protocolares.

Y uso la palabra mosca que bien pude usar descreído, desconfiado, suspicaz, receloso, ….o cualquier otra, porque mosca fue la que usó el cabo que me contó la historia.

En mi experiencia profesional hace mucho que cabos, sargentos y camareros están en un lugar de honor porque es la gente que está en todas partes de manera natural sin que sus superiores adviertan las posibilidades de enterarse e interpretar situaciones. Los mejores momentos que recuerdo en el periodismo han estado vinculados a este tipo de fuentes.

Un cabo me informó de los intento de salida de YANALAN o del famoso almuerzo de los implicados en el caso Obebrecht, pero eso son minucias.

Traigo el tema de la desconfianza de Danilo a propósito del apresamiento del ex presidente Juan Orlando Hernández y de la forma en que lo arrestaron. Hernández no es el primer presidente apresado ni siquiera el primero solicitado en extradición pero si el primero amarrado.

La lista de los ex presidente investigados y prófugos es larga y va desde el Salinas de Gortari hasta el triste final de Alan García. La de los sometidos y enjuiciados le sigue y la los amarados es cortisima.

Durante años la posibilidad de que Estados Unidos sancionara a nuestros corruptos fue la única esperanza por eso celebramos que el senador Bautista ganara el premio de los mayores corruptos del mundo y que junto al señor Rondón fuera denunciado por la ley Magnisky.

Danilo Medina jugó todos los números de una rifa, es el único presidente de la región que anunció una negociación directa con la Odebrecht.

Es el único presidente con varios hermanos presos y otros investigados por corrupción.

Es el único presidente con su procurador y el jefe de su escolta presos por casos de corrupción.

En buen dominicano no le salvaría ni Checheré pero así se entiende lo del cuartito donde se reunía con empresarios y políticos. Yo no sé en cual de las listas estará Medina pero estoy convencida de que su nombre formará parte de una y que de eso solo lo libra la impunidad en contra de la que hemos luchado durante años. :