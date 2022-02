El Ministerio Público tiene pruebas no adjetivos

Altagracia Salazar

Cuando conocí la lista de comunicadores e influencers vinculados a o para la defensa de YEa YANALAN Rodríguez no puedo negar que me sorprendí de algunos nombres.

Que conste que no hago ninguna valoración ética de sumarse a tal o cual causa porque cada persona establece su propia frontera ética y lo que para mí es inconcebible para otras personas es natural.

No sé si las mismas personas tienen que ver con el caso Antipulpo cuyo conocimiento inició ayer pero es posible que si y que sea una estrategia de equipo. También es posible que los vínculos de algunos con el Gobierno anterior les genere algún tipo de obligación.

La semana pasada un profesional escribía que la acusación contra YANALAN era una retaliación por sus acciones y aunque no citaba el nombre de la procuradora sino del MP era evidente lo que sugería.

El lunes la defensa del ex procurador asumió ese discurso argumentando que Yanalan tenía 22 días en prisión no por justicia sino por venganza.

En la jornada de ayer cuando iniciaba el conocimiento del caso Antipulpo varias voces lanzaron el mensaje de que la estrategia del MP era peligrosa. La palabra, el término peligroso usado para definir una estrategia legal en un juicio no viene de entendidos en derecho que pueden fundamentar dicha valoración sino de gente de micrófono y redes.

La acusación del caso Antipulpo tiene 169 testigos, 1, 966 pruebas documentales, 81 pruebas periciales, 115 pruebas materiales y una carpeta fiscal. Yo supongo que eso es lo que se debatirá en el juicio y de esas pruebas compartidas anoche por el Ministerio Público con la defensa es a lo que tiene que enfrentarse la defensa.

Una de las primeras cosas que se aprende en periodismo o por lo menos cuando yo estudié es a no usar adjetivos. Los adjetivos no ofrecen información solo califican. Cuando usted dice mucho, poco, importante o intrascendente no está probando nada solo está calificando algo que existe y otra persona le puede dar otra calificación.

Un juez no valorará ni lo mucho, ni lo poco, ni lo importante ni lo peligroso. Solo evaluará pruebas y me parece que las pruebas sobran.