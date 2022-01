Virginia, EEUU.–Tori Yorgey estaba cubriendo la rotura de la tubería principal en la ciudad de Dunbar cuando un coche la golpeó por detrás. La joven cayó al suelo, derribando también la cámara que la estaba grabando.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc

— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022