Nuria | Caso de venezolana: ¿Víctima de trata de personas?

“Vine por las propuestas de trabajo que me hizo (Orlando Ramírez), por las facilidades que me ofreció a mí y a mi hijo al estar en el país. Al mes de la relación, no me dejaba salir, mis cumpleaños las tenían que pasar encerrada, no me dejaba hablar con nadie y me obligaba a pagarle todo el dinero que generaba trabajando en una cafetería”, reveló Mildred Rivas, madre venezolana traída por el militar y empresario dominicano, lo que pudiera ser parte de una red de trata de personas, señala en este reportaje Nuria Piera.