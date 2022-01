Mariah Carey quiere repetir el éxito editorial que cosechó hace año y medio con su biografía The Meaning of Mariah Carey y por eso no ha tardado en recurrir a la coautora de esta obra, la escritora profesional Michaela Angela Davis, para que exprima todo su talento de cara a la futura publicación de su primer libro para niños. La novela ya tiene título, The Christmas Princess. (Seguir leyendo…)