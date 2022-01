Infierno en planta química de Nueva Jersey

Un masivo incendio se registró en una planta química en Passaic, Nueva Jersey. Medios estadounidenses reportan que las llamas se desataron en un depósito de tres plantas y tuvieron su origen en las instalaciones de la compañía Majestic Industries, que fabrica muebles para casinos y salas de bingo. (Seguir leyendo…)

Latest from the chemical warehouse fire in Passaic. Mayor tells me no injuries reported. Two large chemical companies are burning. One makes Chlorine. Again, residents asked to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/HWZOZsZwwj

— Nick Caloway (@NickJCaloway) January 15, 2022