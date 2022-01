Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien supuestamente participó en operaciones fraudulentas en la construcción de la nueva cárcel de La Victoria, no ha sido destituido porque según Milagros Ortiz Bosch, es un caso en el que no es él directamente, sino de la empresa de su familia Mac Construcciones, y que es la justicia que dirá si tiene implicaciones o no. (Seguir leyendo…)