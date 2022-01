Estados Unidos: Ayudemos a Jan

Jan needs your Help Battling NMO Disease

Mi nombre es Jan Mario Reyes, solo tengo 35 años, tengo dos almas jóvenes maravillosas, hermosas y puras, mi hija e hijo, los cuales son mi vida entera. GoFundMe

Antes del 2021, era un joven exitoso y saludable, tuve un trabajo estupendo en la industria de seguros durante 11 años, tenía un hermoso apartamento en República Dominicana, ahorros y, sobre todo, una sólida calidad de vida.

Cuando llegó febrero de 2021, todo fue cuesta abajo, positivo por coronavirus, seguido de un derrame cerebral 5 días después. En marzo de 2021, ocurrió un segundo Golpe, que me llevó a una silla de ruedas durante casi 4 meses.

Después de todo eso, ahora en junio de 2021, me diagnosticaron una enfermedad llamada enfermedad Neuromielitis óptica -los expertos dicen que es una condición autoinmune- similar a la esclerosis múltiple.

Esas noticias, esas tristes noticias para ser más exactas, me hicieron decidir vender todo lo que mencioné al principio, con el fin de mudarme (como lo hicimos) a Nueva Jersey porque estaría cerca del Hospital Mount Sinai, donde asiste mi médico referido. Su nombre es Dr. Aaron Miller, un muy distinguido neurólogo en Mount Sinai NY.

Por favor, necesito ayuda para recaudar dinero, para poder tratar esta condición con ayuda de expertos, y, como todo el mundo sabe, ¡la ayuda de expertos cuesta mucho dinero!

Este traumático cambio de realidades, de estar totalmente saludable y activo en todos los sentidos de la palabra, a ser discapacitado en habilidades motoras, a veces ciego durante varias horas, ¡otras veces todo el día! Y el dolor… Oh, Dios mío… ¡¡¡El dolor!!! Es simplemente insoportable. Estoy bebiendo más de 9 pastillas todos los días y 2 chupitos al mes, ¿solo para sentirme alrededor de 10% a 15% mejor que sin ellas? Es una agonía total, amigo mío.

Cada dólar que puedan donar se aprecia y me da esperanza a mi y a mi familia para poder seguir adelante

Por favor, ayúdanos a tratar la enfermedad de NMO / la esclerosis múltiple donando y apoyando nuestra causa.

Para donar puede hacerlo a través de GoFundMe.