Viral: Pique en la cancha (Video)

Un entrenador agredió al árbitro de un partido de baloncesto juvenil e intentó estrangularlo, según se aprecia en un vídeo viral publicado en las redes sociales. En la grabación se observa cómo ambos hombres se encaran cuando, de repente, el técnico le coloca las dos manos alrededor del cuello, y el colegiado responde de la misma forma, mientras los jóvenes deportistas y espectadores no dan crédito de lo que ven. (Seguir leyendo…)

Lawd Jesus this is what we doing now days? Bruhhhhh did y’all find ol boys glasses tho pic.twitter.com/Tv8eMNnrDe

— EGB Hoops (@egbhoops) January 30, 2022