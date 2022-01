Alexis Villalona:“Eso es mentira, mi familia no ha ofrecido dinero, tienen que hablar con pruebas, porque aquí se habla con pruebas, no se puede decir cualquier cosa si no hay prueba… se han dicho muchas cosas; yo soy un hombre de trabajo, y cometí un error y estamos aquí para afrontar las consecuencias”, expresó el acusado.(Sigue leyendo…)

