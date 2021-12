Se estrella helicóptero en un puente gringo

Un helicóptero se estrelló la tarde de este martes en un puente de una autopista en el estado de Luisiana (EE.UU.), provocando la muerte del piloto, informa la prensa local. (Seguir leyendo…)

А helicopter crashed on I-10 in Louisiana on Tuesday afternoon. The crash happened around 12:35 p.m. on Tues., Dec. 14. The helicopter crashed on I-10 eastbound, at the Bonnet Carre Spillway Bridge, according to Louisiana State Police.#TheBachelorette #QueensABC #DubNation pic.twitter.com/xWuEzCsqoo

