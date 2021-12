Miguel Vargas, Freddy Pérez, Díaz Rúa y el peaje sombra

Altagracia Salazar

El anuncio de una negociación que pone fin al infame peaje sombra es aplaudido desde anoche y le anota un punto al presidente Abinader que anunció su compromiso contra ese contrato en su discurso de toma de posesión.

El peaje sombra fue un entuerto corrupto que llevó una carretera de 125 millones de dólares a multiplicar su costo 25 veces, gracias a una clausula compensatoria del tráfico que no estuvo en el contrato original y que surgió de las famosas adendas en las que funcionarios dominicanos firmaron con las peores condiciones para el erario público.

El estudio del contrato realizado por el doctor Enmanuel Esquea Guerrero cita una a una las irregularidades de este proceso y la primera es que hubo dos contratos y por lo menos 10 adendas.

Una no sabe como MVM, Freddy Pérez y Víctor Díaz Rúa y sus respectivos consultores jurídicos pudieron ser tan torpes para negociar tan mal y para aceptar condiciones como un estudio de tráfico que obligaría al pago del peaje sombra hasta el 2038.

Solo en el presupuesto del año próximo están consignados mas de 4 mil millones para esos fines, pero ya se han pagado 36 mil millones lo que equivale a más de 5 veces el monto contratado inicialmente.

En el discurso de anoche no se establece el mecanismo de pago de los 410 millones de dólares que finiquita el contrato ni el origen de esos fondos que no están presupuestados. Tampoco el tiempo para hacerlo. Para mayor transparencia sería bueno esa información fuera pública.

Como ciudadana quiero saber si eso queda ahí.

En su informe sobre la operación el doctor Esquea recomienda el caso pase al ministerio público para que se establezcan responsabilidades sobre decisiones que costaron tanto al Estado Dominicano. Quizá el único delito sea ser malos negociadores y la torpeza no es delito, pero ocurre que los tres funcionarios se consideran exitosos en sus actividades privadas y sería bueno que se observara como su cerebro funciona en lo privado y se apaga en lo público.

Para su suerte los funcionarios cuentan con un congreso corrupto que estableció un limite de 20 años a los delitos de corrupción lo que de plano libera a MVM y deja a Pérez a tiro de hit. Este caso es el mejor reflejo de quienes se benefician con el código que representa los peores intereses de este país.