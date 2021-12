Matan rapero durante concierto en Los Ángeles

El festival Once Upon A Time in L.A. que se celebra en Los Ángeles (EE.UU.) terminó antes de lo previsto este sábado después de que el rapero ‘Drakeo The Ruler’ fuera apuñalado mortalmente en el cuello. Se esperaba que el cantante, cuyo nombre real es Darrell Caldwell, actuara junto a Snoop Dogg, 50 Cent y otros artistas, pero alrededor de las 21:20 de la hora local las actuaciones se cancelaron. (Seguir leyendo…)