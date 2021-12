Derek Chauvin se declaró culpable de violar los derechos de George Floyd

CNN

Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis que fue condenado en abril por cargos de asesinato estatales por el asesinato de George Floyd, se declaró culpable de los cargos federales de derechos civiles en una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Paul, Minnesota.

Chauvin también admitió su culpabilidad en un caso separado en el que fue acusado de usar tácticas similares con un niño de 14 años de Minneapolis en 2017.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales solicitan que Chauvin sea sentenciado a 300 meses de prisión, o 25 años, que se cumplirán al mismo tiempo que su sentencia de 22 años y medio por cargos estatales de asesinato.



Aparte de su caso de asesinato estatal, Chauvin fue acusado en dos acusaciones federales relacionadas con su labor policial. En primer lugar, fue acusado de dos cargos relacionados con la muerte de Floyd, incluida la privación del derecho de Floyd a estar libre de una «incautación irrazonable, que incluye el derecho a estar libre del uso de fuerza irrazonable por parte de un oficial de policía».

También fue acusado en una segunda acusación formal por un incidente en el que supuestamente utilizó tácticas similares con un joven de 14 años de Minneapolis en septiembre de 2017. La acusación alega que sujetó al adolescente por el cuello y lo golpeó en la cabeza con una linterna. y sostuvo su rodilla en el cuello y la parte superior de la espalda del adolescente incluso después de que el adolescente yacía boca abajo, esposado y sin resistirse.

Se declaró inocente de los cargos federales en septiembre. El abogado de Chauvin no respondió a una solicitud de comentarios.

La comparecencia de Chauvin en la corte se produjo casi 18 meses después de que el ex oficial sostuviera su rodilla en el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 26 segundos, mientras que el hombre negro de 46 años, esposado y tendido boca abajo en la calle, jadeó y le dijo a Chauvin y otros oficiales, «no puedo respirar».

La muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020 provocó protestas en todo el país contra la brutalidad policial y la injusticia racial. En abril, Chauvin fue declarado culpable de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd y fue sentenciado a 22 años y medio en una prisión estatal.

Según la ley de Minnesota, Chauvin tendrá que cumplir dos tercios de su condena, o 15 años, y luego será elegible para la libertad supervisada durante los siete años y medio restantes.

La acusación federal, revelada en mayo, alega que Chauvin y sus excolegas cometieron irregularidades el día en que murió Floyd.

Chauvin y los ex oficiales Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane fueron acusados ​​de privación de derechos bajo apariencia de ley por presuntamente no brindar asistencia médica a Floyd, según la acusación. Thao y Kueng también están acusados ​​de no intervenir en el uso irrazonable de fuerza de Chauvin, según la acusación federal.

Thao, Kueng y Lane se declararon inocentes de los cargos en septiembre.

Thao, Kueng y Lane aún enfrentan cargos estatales de complicidad y complicidad de asesinato en segundo grado y complicidad de homicidio en segundo grado en la muerte de Floyd. Ellos se han declarado no culpables. Ese juicio está programado actualmente para marzo de 2022.