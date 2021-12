¿Quiénes serán los nuevos imputados en el caso Pulpo?

Altagracia Salazar

El anuncio de que habrá nuevos imputados en el caso de corrupción conocido como pulpo no debería ser noticia. Probablemente lo es porque salió de la boca de la procuradora Yeny Berenice Reinoso.

Pero noticia, según la RAE es el dato o información nuevo relativo a una persona o una situación. La pregunta sería ¿Qué es lo nuevo? Y la respuesta obvia: las auditorias presentadas por la Cámara de cuentas.

43 mil millones en contratos irregulares en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

Contratos verbales y sin documentación en Edeeste por mas de cinco mil millones.

Contratos para suplir asfalto caliente al ministerio de Obras Públicas con irregularidades de otros cinco mil millones.

Servicio de combustible a la policía con irregularidades por 220 millones de pesos.

Pago de nominillas en Fomper por más de 259 millones sin los regalos de Lucía y manejo irregular de 4, 500 millones de pesos.

Contratos de urgencia en el ministerio de educación con empresas de Alexis Médina.

Si hay una responsabilidad penal de los funcionarios por los bienes y recursos que manejan en la administración pública solo habrá que ponerle nombre a los nuevos imputados.

De la lista solo hay Tres responsables judicializados: el ex ministro de salud Freddy Hidalgo, el señor Fernando Rosa y el Francisco Pagán ex director de OISOE.

Si se aplica la lógica jurídica que mantiene a Rosa en la Cárcel y a Hidalgo y Pagán en prisión domiciliaria (tras un acuerdo con la fiscalía) hay que inferir que los titulares de las dependencias auditadas por la Cámara de cuentas en la que se detectaron irregularidades iguales o peores que las del FOMPER y OISOE correrán su misma suerte.

La lista pues incluye a los ex ministros de Obras Públicas, educación; el ex administrador de Edeeste, y un jefe de policía.

El razonamiento excluye a Lucía Medina, cuya fundación también fue auditada, pero recibir regalos no es un delito sino suerte y los delitos fiscales no necesariamente llevan prisión.

Yo no voy a decir que duerman con la ropa puesta para que no se me diga que es una amenaza, como escribiera un colega. Pero por lo menos están advertidos.