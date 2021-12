Primer donqueo del carajito más chiquito de LeBron James

Ahora hay dos hijos de LeBron James que pueden donquear, ¡el hijo menor de la estrella de los Lakers, Bryce, acaba de tocar el aro por primera vez el jueves por la noche!

Solo un par de años después de que Bronny, el hijo mayor de LBJ, lograra la hazaña… Bryce lo hizo en los calentamientos para Sierra Canyon H.S., y LeBron estaba emocionado de verlo.

Bryce James first ever dunk!! In front of LeBron too! @KingJames pic.twitter.com/ohBiGrGhXJ

