Triple de Karl-Anthony Towns desde media cancha para mandar el juego a tiempo extra.

🚨 KARL-ANTHONY TOWNS FROM NEAR HALFCOURT TO SEND IT TO OVERTIME! 🚨

WATCH ON LEAGUE PASS: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/mXUn08nsHr

— NBA (@NBA) November 9, 2021