La cantante barbadense Rihanna ha sido distinguida con el título de héroe nacional de Barbados durante la ceremonia de transición del poder que celebró esta jornada el país caribeño para convertirse en una república. (Seguir leyendo…)

Mira este video relacionado:

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021