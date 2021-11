Francisca responde a comentario racista

Francisca por Instagram: Mi gente les agradezco todas sus comentarios y preocupaciones pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno! Si me veo más oscura no pasa nada! Pues porque lo SOY y amo serlo!! Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira!

El regalo más grande que he recibido en mi vida es mi hijo y él tan chiquito me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad. Muchos piensan que no hay nada malo con esos comentarios pero honestamente señores Esos comentarios pequeñitos, “inofensivos” pero en verdad tienen ese trasfondo racista y son los que destruyen poco a la autoestima, los que te llenan de complejos, son los que poco a poco te mandan a un lugar donde sientes que no te mereces nada.

Es hora de cambiar eso! Los quiero mucho!