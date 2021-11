Diputada entre lágrimas: “¿Porqué me van a prohibir corregir a mis hijos?”

La diputada Fiordaliza Peguero se mostró compungida luego de la eliminación del párrafo dos del artículo 123 que establecía que no se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos que no genere trato crueles físicos ni psicológicos. “No le llamo improperio sino impotencia, porque yo no puedo ver como en este Congreso, donde se supone que nosotros estamos para fortalecer la familia, estamos contribuyendo a la destrucción de la misma”, expresó Peguero. (Seguir leyendo…)