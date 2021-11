Danilo: “A mí no me van a avergonzar” (Video)

El expresidente Danilo Medina dijo que no lo van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana advirtió que las acciones del Gobierno de tratar de derribar al PLD, obedecen a la impronta dejada durante sus ocho años frente a la administración pública. (Seguir leyendo…)

“Nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos…Hicimos más obras que no prometimos que las que prometimos. #NoticiasSIN #SINFinDeSemana #DaniloMedina pic.twitter.com/Euzi2dNu75

— Noticias SIN (@SIN24Horas) November 28, 2021