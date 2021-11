Consejo de Raymond Pozo para Fausto Mata

Raymond Pozo via Instagram

«Querido hermano Fasuto Mata mi familia y yo nos unimos a tu petición al igual que todo el pueblo, recuerda que eres muy importante para nosotros los que te amamos y te admiramos, nunca olvide que con tu alegría, tu sonrisa y tu inimitable humor llena de alegría nuestros hogares, eres un orgullo para nuestro género, no desmaye y pon tu mirada en Dios, amigo en esta vida todo es pasajero, el dinero, la fama, los aplausos, todo eso pasa y solo nos quedarán las personas que nos aman a nosotros, no al personaje. Con todo respeto y alta admiración te dejo esta cita bíblica. Proverbios 10:22. Te amo hermano.»