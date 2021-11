‘Abinader no es el presidente de la isla’

El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, continúa con sus declaraciones sobre la República Dominicana. Esta vez lo hace de manera directa contra Luis Abinader, de quien dijo no es el presidente de la isla. “La isla no tiene presidente. En República Dominicana hay un presidente que no es el presidente de la isla. Estos principios deben ser respetados”, declaró. (Seguir leyendo…)

*Relacionado:

– Abinader: ‘Tengo que proteger el país’

– Periódico haitiano le entra a Abinader