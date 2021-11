Cardi B chillin con Robert Pattinson (Video)

Cardi B es una artista muy exitosa, pero no deja de mostrarse como una emocionada fan cuando conoce a sus ídolos; así lo dejó ver en un reciente evento que se llevó a cabo en Beverly Hills, para celebrar al editor de la edición británica de la revista Vogue. La rapper de 29 años publicó en sus redes sociales un video en el que se encuentra con el actor Robert Pattinson, diciendo “ven acá, chicos, miren a mi amigo”, para después gritar emocionada. Ella escribió junto a su post de Twitter el mensaje “¡Miren a quién conocí el otro día! ¡Me sentí como una adolescente!”. (Seguir leyendo…)

Look who I met the other day ! I felt like a teen! pic.twitter.com/a7vEk7zA4I

