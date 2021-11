Ayuda humanitaria por EEUU para RD

Aviadores del Comando de Transporte de Estados Unidos entregaron este jueves más de 56,000 libras de ayuda humanitaria con destino a la República Dominicana, a través del Programa Denton del Departamento de Defensa.(Sigue leyendo…)

Chequea las imágenes:

#Watch @usairforce Airmen from @Travis60AMW, delivered more than 56,000 pounds of humanitarian aid to the Dominican Republic, through the Denton Program, a @DeptofDefense trans. program that moves humanitarian cargo, donated by U.S. based Non-Gov. Orgs. to developing nations. pic.twitter.com/JxrJoyYF5N

— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) November 4, 2021