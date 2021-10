Will Smith: “Consideré el suicidio”

Will Smith es la prueba viviente de que estar en forma por fuera no arregla lo que hay dentro, porque acaba de revelar que una vez consideró el suicidio. Smith hizo su revelación en un tráiler de su docuserie de YouTube, «Will Smith: The Best Shape of My Life».

«Cuando comencé este espectáculo, pensé que estaba entrando en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo muchas cosas ocultas sobre mí mismo», afirmó.

«Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio». No da contexto a eso, pero presumiblemente, se abre al respecto en la docuserie.

Por cierto… la docuserie, coincide con el lanzamiento de sus próximas memorias, donde dice que está «exponiendo mi vida y tantas cosas que la gente no sabe».

Will deja claro a sus fans… lo que ves en la pantalla no es real: «Lo que has llegado a entender como Will Smith, el MC alienígena, estrella de cine más grande que la vida, es en gran medida una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado diseñado para protegerme, para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde».

––

*Contenido traducido de TMZ