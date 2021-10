Video: Fanáticos de Boston jodieron a ARod

Alex Rodríguez estaba tratando de hablar un poco de béisbol durante la cobertura de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes, cuando los fanáticos de Boston lo usaron como una oportunidad para molestarlo sin piedad sobre Jennifer López y Ben Affleck.

ARod, que está haciendo un análisis para la cobertura de Fox de la postemporada, fue atacado con golpes verbales antes y después de que los Medias Rojas vencieran a los Astros, con fanáticos en la multitud coreando ‘J Lo’ y ‘Aff-leck’ y frases aún más duras como, «¡Te dejó por Ben Affleck!».

Hubo más cánticos de NSFW, que mantuvieron ocupado al trabajador que controlaba el botón de censura durante toda la noche… pero no importaba lo que se lanzara en su dirección, parecía que ARod no se inmutó.

JLO JLO JLO JLO JLO 😂😂😂😂😂❤ pic.twitter.com/Unm3Q5oj9t — a💛 (@jennyxblock) October 18, 2021

Por supuesto, ellos se separó en abril y López siguió adelante con su ex prometido. Los fanáticos de Boston, que odian absolutamente al ex toletero de los Yankees, se aseguraron de que ARod no olvidara que su superfan de los Sox está viviendo con JLo ahora.