Tarjeta de vacunación obligatoria

El ministerio de Salud Pública (MSP), informó que ante el levantamiento del toque de queda los restaurantes, centros de diversión y sector transporte exigirán, de manera obligatoria, la presentación de la tarjeta de vacunación, mínimo con dos dosis de la vacuna anticovid.

Las autoridades de salud dispusieron hoy que a partir del 18 de este octubre las personas mayores de 12 años que no hayan recibido dos dosis de vacunas contra la covid-19 no podrán ingresar a lugares de trabajo en espacios cerrados, ni a centros de estudios y tampoco podrán utilizar el transporte público. Quienes no presenten su tarjeta de vacunación que indique la aplicación de las dos dosis también estarán impedidos de ingresar a restaurantes, colmados, discotecas, clubes, centros comerciales, tiendas, casinos, centros deportivos y cualquier otro lugar de diversión. (Seguir leyendo…)

(2) / 📑 #ResoluciónMSP 000048 que confirma epidémico el territorio nacional y dispone una serie de medidas para continuar combatiendo la COVID-19. pic.twitter.com/xCtFYnffPY — Salud Pública RD (@SaludPublicaRD) October 8, 2021

