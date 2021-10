El hombre compartió que la situación que vive con su pareja es tan crítica que él prefiere dormir en el sofá porque no puede compartir la cama con ella debido a su aroma. “La amo, pero no sabía en qué me estaba metiendo. No se ducha con frecuencia. En absoluto. Se ducha como máximo una vez cada dos semanas”, confesó el atribulado hombre. (Seguir leyendo…)