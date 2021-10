Facebook revela su nuevo nombre

El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha revelado que la empresa pasará a llamarse Meta.

El cambio de nombre se anunció en el evento Facebook Connect de la empresa, que se utilizó para delinear su visión de un «metaverso».

Zuckerberg lanzó su empresa por primera vez como TheFacebook hace 17 años.

BREAKING: Facebook changes its name to 'Meta' pic.twitter.com/TuODxWtWgJ

— Fintwit (@fintwit_news) October 28, 2021