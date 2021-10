‘A los ‘gamers’ dominicanos les falta confianza’

El dominicano Juan ‘Dimitry’ Hernández, ganador del premio a novato del año en la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), aseguró que a los ‘gamers’ de su país les falta confianza para triunfar en el videojuego. ‘A los dominicanos les falta confianza en sí mismos para triunfar como profesionales en League of Legends. La mayoría, y está justificado, son pesimistas porque vivimos en un país donde hay mucha pobreza y las oportunidades son menores. No quieren arriesgar su futuro y prefieren estudiar’. (Seguir leyendo…)