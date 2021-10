Padre de Leslie Rosado: “Me siento altamente agradecido”

“Aprovecho para agradecer al país, agradecer a todas las familias, a todos los padres, a todas las mujeres, que me han dado tanto apoyo, que han repudiado este hecho. Me siento altamente agradecido en parte, porque he sentido el apoyo”. De esta manera se expresó el ingeniero José Rosado, padre de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, asesinada el pasado sábado por un cabo de la Policía Nacional. (Seguir leyendo…)

