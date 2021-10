Wepa! Periodista dominicana gana otro Emmy

Esperanza Ceballos: Agradecida de Dios, de mi familia, amigos y compañeros de trabajo que la vida me ha regalado! Otro Emmy más a la lista!!! Bendecida!! Wow! Wow! Gracias Dios. Esta noche en la Edición 64 de los #nyemmys me llevo a casa la estatuilla del reportaje especial que realizamos mi compañero camarógrafo @cesarserra29 y yo es República Dominicana sobre los 12 años de la época del fenecido gobernante Joaquín Balaguer. Gracias por todo el apoyo a cada una de las personas que nos ayudaron allá en #RD con la logística de las entrevistas. Gracias mil!!! Y mil gracias a mi estación @univisionny por todo el apoyo incondicional! Gracias a mi amigo @arturofinephotos por toda la confianza siempre! Y gracias también a @raygomeztv por también contribuir en la edición de la historia! Mil gracias a todos y me faltan palabras! Gracias a mi país, a mi patria por todo el apoyo siempre! Love #DR #grateful #agradecida #news #reporter #balaguer #emmy #bendecida #siemprepositiva #bendecida #GRACIAS