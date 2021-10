Dwayne Johnson debuta como rapero

A lo largo de su carrera, Dwayne Johnson ha incursionado en varios ámbitos profesionales, que van desde la lucha hasta el mundo empresarial, así como el de la actuación en cine y televisión. Ahora, la Roca ha decidido incursionar en la industria de la música y ha grabado un tema en colaboración con los raperos Tech N9ne, Joey Cool, King Iso. (Seguir leyendo…)

Made my historic rap debut (thankfully I didn’t suck😅) Huge shout to all the hip hop & music fans for your HYPE reactions that are straight f*cking fire 🔥🔥🔥🙏🏾👊🏾

Love to my #StrangeMusic USO’s@TechN9ne🐐@therealJoeyCool@TheRealKingIso#FACEOFF

WATCH: https://t.co/1ByD2BCWJo pic.twitter.com/nv9b7OXsAP

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 8, 2021