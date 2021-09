Marte recibe tremendo pelotazo en la cabeza

Se prenden las alarmas en el seno de los Atléticos de Oakland. Starling Marte abandonó el juego del viernes ante los Azulejos de Toronto, luego de recibir un pelotazo en la cabeza. El jugador dominicano será sometido a distintos exámenes para determinar el estado real del problema físico. (Seguir leyendo…)

Marte was down on the ground for a while after getting hit in the head by a pitch, but he stayed in the game pic.twitter.com/C4inLq3kLA

— A's on NBCS (@NBCSAthletics) September 4, 2021